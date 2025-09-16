El intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, transita sus primeros meses al frente de la comuna combinando la gestión municipal con una paternidad activa.

En sus redes sociales, el escribano comparte escenas cotidianas junto a su pequeño hijo Juan Pablo: llegan juntos al trabajo a veces en «cochecito», almuerzan en el despacho, participan en reuniones escolares y hasta se los vio en los últimos actos patrios oficiales.