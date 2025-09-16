El exitoso reality de pastelería con celebridades, que se emite por la pantalla de Canal 4 bajo la conducción de Jimena Sabaris, tiene al artiguense Rodrigo Suárez como una de sus figuras destacadas.
Rodrigo busca conquistar al exigente jurado con creatividad, técnica y sabor en cada desafío. El panel evaluador está integrado por Hugo Soca, Leticia Copiz y Cathy Denis.
Este lunes fue el turno del artiguense, quien presentó su segunda preparación: una torta temática de El Chavo del 8. En esta instancia logró avanzar de etapa y se mantiene entre los competidores que pelean por el título 2025 y los premios del programa.