El exitoso reality de pastelería con celebridades, que se emite por la pantalla de Canal 4 bajo la conducción de Jimena Sabaris, tiene al artiguense Rodrigo Suárez como una de sus figuras destacadas.

Rodrigo busca conquistar al exigente jurado con creatividad, técnica y sabor en cada desafío. El panel evaluador está integrado por Hugo Soca, Leticia Copiz y Cathy Denis.