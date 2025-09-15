Este domingo, bajo un sol radiante, se llevó a cabo la vigésima edición del Desafío Piedra Pintada de Mountain Bike. Decenas de ciclistas de toda la región —uruguayos, argentinos y brasileños— se dieron cita en los agrestes paisajes de la zona de Piedra Pintada, en el departamento de Artigas.
Hombres y mujeres recorrieron distintos y magníficos escenarios naturales, pedaleando con destreza y recibiendo el aplauso del público que se acercó a los caminos para alentar a la colorida caravana de competidores.
