Artigas fue escenario, por primera vez, de un evento internacional de Artes Marciales Mixtas (MMA) que convocó a una multitud entusiasta. La cita se realizó este sábado en el gimnasio del Club Deportivo y reunió a competidores de alto nivel en una jornada que combinó deporte, espectáculo y solidaridad.

El público que asistió no solo disfrutó de más de veinte combates de carácter internacional, sino que además tuvo la oportunidad de colaborar con una acción benéfica: al adquirir su entrada, cada espectador pudo aportar un alimento no perecedero que será destinado a iniciativas solidarias en la ciudad.

La organización del evento estuvo a cargo de GAMMA Uruguay y la Asociación Shootfighting del Uruguay, entidades que celebraron el debut de la federación GAMMA en Artigas. Los protagonistas coincidieron en resaltar la calidad de la competencia, el nivel de los atletas y la calidez del público local.

Con una noche cargada de adrenalina, técnica y espíritu deportivo, Artigas se posiciona ahora como una nueva plaza para el MMA internacional, dejando abierta la puerta a futuras ediciones que fortalezcan el vínculo entre el deporte y la comunidad.

