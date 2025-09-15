En el marco del mes aniversario de la ciudad de Artigas, el reconocido artista local Richard Núñez Leyes comparte una selección de sus obras más destacadas, rindiendo homenaje a la capital departamental que recientemente celebró 173 años de historia.

Profesor de la Casa de la Cultura y pintor de extensa trayectoria, Núñez Leyes reunió piezas creadas en distintas etapas de su carrera. Sus pinturas retratan puntos turísticos, edificios históricos y lugares icónicos del departamento, con especial énfasis en la ciudad de Artigas.

La exposición, difundida a través de Artigas Noticias, permite a la comunidad reencontrarse con su identidad y apreciar, a través del arte, la riqueza patrimonial y cultural de la región en una fecha tan significativa para todos los artiguenses.

MIRÁ TODAS LAS FOTOS AQUÍ

https://www.facebook.com/share/p/17FcyFVmpS/