La joven artiguense Sara Alves peleó en vivo por el Canal Combate. Nuestra representante de MMA dejó la bandera uruguaya en lo más alto al presentarse este sábado 13 en un evento de altísimo nivel en Río de Janeiro. Con una actuación brillante, obtuvo la victoria por decisión unánime de los jueces y brindó un verdadero espectáculo en el octágono.

En diálogo con Artigas Noticias, Sara expresó: “Quiero aprovechar la oportunidad para pedir apoyo de las autoridades departamentales y, por qué no, también nacionales, ya que estoy representando a Artigas y a Uruguay al más alto nivel. Estoy viviendo en São Paulo en un alojamiento de mujeres y necesito mucho el respaldo económico de mi ciudad para poder mantener mi carrera, ya que las demandas de este deporte son muchísimas. Quiero agradecer a todos los que ya me apoyan: mis patrocinadores de Artigas y Quaraí. Estoy abierta a nuevas empresas que quieran sumarse a mi carrera deportiva; toda ayuda es bienvenida”.

La luchadora agregó que ser atleta profesional y del interior “no es fácil”: “Llegar a este nivel, tanto físico como mental, requiere acompañamiento de psicólogo, nutricionista, alimentación adecuada, suplementos y dinero para los viajes. Mis patrocinadores me ayudan de vez en cuando, pero necesito un apoyo financiero fijo del gobierno para poder alimentarme bien y seguir subiendo el nivel cada vez más”, concluyó.

MIRÁ EL VIDEO DE LA PELEA AQUI