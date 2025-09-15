Cómo informamos en Artigas Noticias, inco cortometrajes realizados por alumnos del Liceo Pintadito, ganadores a nivel departamental, fueron seleccionados para participar en el Festival Nacional de Cine Estudiantil, que se lleva a cabo en el Auditorio del Sodre, en la capital del país, este sábado.

Este logro es fruto del trabajo iniciado en marzo, en el marco del Taller de Comunicación Audiovisual, y la selección nacional fue comunicada recientemente.

Los estudiantes seleccionados son Dan Macalister, Daniela Toledo, Leonardo Vargas, Brian Santana, Larissa Farías y Alison Gómez, bajo la coordinación de los docentes Nelson Borges y Pedro Ivo.

Los cortometrajes se titulan “Cuentos Bizarros” y “Aurora”, y se encuentran disponibles para su visualización en YouTube.

En esta oportunidad, Prof Nelson Borges y Yana García encabezan la delegación de estudiantes de Artigas .

Los alumnos están emocionados por esta oportunidad y por el emblemático lugar donde fue presentado sus trabajos .