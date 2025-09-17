La Comisión Coordinadora Departamental de Educación celebró una nueva reunión que contó con la presencia de Álvaro Méndez, de la Dirección Nacional de Educación (MEC).
Participaron representantes de:
• Espacios MEC
• DGETP–UTU
• UDELAR
• Enlace Educativo MIDES
• CeCAP
• INAU
• IFD
• UCDIE–DSIE
• Inspección de Institutos y Liceos (DGES)
En esta instancia se eligió como nueva presidenta a Mary Farías, representante de la DGETP–UTU.
Cometidos de la Comisión
Según el artículo 91 de la Ley, la Comisión tiene como principales responsabilidades:
a) Coordinar acciones educativas en el departamento.
b) Convocar a los Consejos de Participación de los Centros Educativos para conocer su opinión sobre las políticas educativas locales.
c) Promover la articulación de planes y programas que atiendan las necesidades, intereses y problemáticas de la zona.
d) Asesorar a los órganos del Sistema Nacional de Educación en el uso de recursos, así como en la construcción y reparación de locales de enseñanza.
e) Difundir, seleccionar y proponer becas para estudiantes con dificultades económicas, de acuerdo con la normativa vigente.