La Comisión Coordinadora Departamental de Educación celebró una nueva reunión que contó con la presencia de Álvaro Méndez, de la Dirección Nacional de Educación (MEC).

En esta instancia se eligió como nueva presidenta a Mary Farías, representante de la DGETP–UTU.

Según el artículo 91 de la Ley, la Comisión tiene como principales responsabilidades:

a) Coordinar acciones educativas en el departamento.

b) Convocar a los Consejos de Participación de los Centros Educativos para conocer su opinión sobre las políticas educativas locales.

c) Promover la articulación de planes y programas que atiendan las necesidades, intereses y problemáticas de la zona.

d) Asesorar a los órganos del Sistema Nacional de Educación en el uso de recursos, así como en la construcción y reparación de locales de enseñanza.

e) Difundir, seleccionar y proponer becas para estudiantes con dificultades económicas, de acuerdo con la normativa vigente.