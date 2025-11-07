El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó en Artigas un nuevo encuentro en el marco de la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de la Situación de Calle, que busca generar acuerdos nacionales y fortalecer las respuestas locales ante una problemática presente en todo el país.

El director departamental del MIDES, Carlos Fagúndez, señaló que durante este invierno se llegó a un pico de 40 personas en situación de calle en el departamento. Explicó que se trabajó junto a otras instituciones y que la situación se logró manejar de buena forma, especialmente con aquellas personas que permanecen de forma estable en la vía pública.

Por su parte, Darío Rancel, integrante del equipo nacional del MIDES, destacó la importancia de reconocer las particularidades de cada territorio y mencionó la existencia de una población de calle flotante, que en zonas de frontera permanece un tiempo y luego se retira. Subrayó que cada punto del país requiere un abordaje diferente, ya que “no todos los lugares son iguales”.

MIRÁ EL VIDEO AQUI