“Estamos ya prácticamente para establecer una fecha de inauguración. Es un edificio que consta de 30 viviendas, lo que va a permitir que 30 personas jubiladas o pensionistas puedan tener adjudicación de una vivienda del Banco de Previsión Social”, explicó Priori.

La jerarca indicó que el padrón de beneficiarios está en vías de definirse, y que la inauguración se realizaría durante este mes, con la presencia de autoridades nacionales del BPS y representantes de la Gerencia de Unidades Descentralizadas, de la que depende la oficina de Artigas.

“Todavía no tenemos el nombre que va a tener el complejo, pero estamos trabajando en eso. Suponemos que en la inauguración estarán presentes varios directores y la gerencia del área”, detalló.

Priori señaló además que el sistema de selección de adjudicatarios considera varios factores, como el monto de jubilación o pensión (hasta 22.060 pesos), la antigüedad en la inscripción, la edad, la situación económica, social y de salud, y el informe del asistente social.

“El padrón está abierto y se actualiza continuamente, porque puede haber personas con situaciones más difíciles que las ya inscriptas, y eso se evalúa mediante un sistema de puntaje”, explicó.

El nuevo complejo incluye viviendas con accesibilidad para personas con movilidad reducida, y contará con la supervisión de una empresa administradora que trabajará junto al BPS, garantizando el mantenimiento y control de las unidades.