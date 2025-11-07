La posible designación de Rodolfo Riani, referente de Cabildo Abierto en Artigas, para volver a ocupar un cargo en Casa Abierta, ha generado malestar en filas del Frente Amplio local.

Según pudo saber Artigas Noticias, el Gobierno Nacional resolvió que Riani vuelva a integrar el dispositivo regional de tratamiento que atiende a personas con consumo problemático de drogas, a pesar de la escasa votación obtenida por su sector político en las últimas elecciones.

En su audición partidaria, Riani expresó:

“Hay que tener cintura de mimbre. Cuando existe una persona que hizo las cosas bien, está bueno que se la valore”.

Agregó además que ya fue contactado oficialmente y que llenó varios formularios para concretar su reintegro al centro.

Desde el Frente Amplio de Artigas se manifestó un importante descontento por esta situación, entendiendo que se trata de una decisión política discutible en un ámbito sensible como el de la atención a personas con adicciones.