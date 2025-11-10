Invitados por la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios del Uruguay (ANRTCI), alumnos del Centro Educativo Figari – UTU de Artigas asistieron a la subasta oficial del Banco de Seguros del Estado (BSE) de vehículos, realizada en Montevideo.

La experiencia resultó altamente enriquecedora, ya que les permitió conocer desde adentro el desarrollo de un remate de esta magnitud, además de compartir un grato momento e intercambiar conocimientos con rematadores de todo el país.