El intendente de Artigas, escribano Emiliano Soravilla, anunció un paso fundamental para la concreción del proyecto Amatista Termal, luego de que esta semana se celebraran dos instancias consideradas decisivas para habilitar la perforación del pozo termal.
A través de sus redes sociales, Soravilla informó que en la audiencia pública realizada en la oficina regional de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), se obtuvo la aprobación oficial de Dinagua y de la Junta Asesora del Acuífero Guaraní para avanzar con la obra.
Con esta autorización, la Intendencia queda habilitada para iniciar la perforación del pozo termal, un hito esperado dentro del proyecto turístico que la comuna impulsa desde hace meses.
En la publicación, el jefe comunal expresó:
“Esta semana tuvimos dos instancias importantes en el avance para concretar nuestro proyecto Amatista Termal. En audiencia pública, obtuvimos la aprobación de Dinagua y de la Junta Asesora del Acuífero Guaraní para la obra de la perforación. Con esto estamos autorizados a iniciar la obra del pozo termal. ¡Seguimos adelante!”
El intendente acompañó el anuncio con varias fotografías, entre ellas una imagen del acta oficial emitida por el Ministerio de Ambiente, donde consta la realización de la audiencia, la aprobación del permiso y la firma de las autoridades presentes.
Con esta resolución, el proyecto Amatista Termal avanza hacia su etapa operativa, abriendo un nuevo capítulo en el desarrollo turístico y recreativo del departamento.