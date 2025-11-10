El intendente de Artigas, escribano Emiliano Soravilla, anunció un paso fundamental para la concreción del proyecto Amatista Termal, luego de que esta semana se celebraran dos instancias consideradas decisivas para habilitar la perforación del pozo termal.

A través de sus redes sociales, Soravilla informó que en la audiencia pública realizada en la oficina regional de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), se obtuvo la aprobación oficial de Dinagua y de la Junta Asesora del Acuífero Guaraní para avanzar con la obra.

Con esta autorización, la Intendencia queda habilitada para iniciar la perforación del pozo termal, un hito esperado dentro del proyecto turístico que la comuna impulsa desde hace meses.