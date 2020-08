Este sábado fueron inauguradas las obras de urbanización en Barrio Polleri, El Intendente Departamental, Beltrán Vázquez, junto al Director Gral. de la comuna, Esc. Emiliano Soravilla inauguraron los trabajos en la esquina de calles Signorelli y Lucho.

La Banda Departamental de Música alegró la calurosa jornada con un vasto repertório .

El evento contó también, con la participación del Ex Intendente, Pablo Caram, la actual Diputada, Dra. Valentina Dos Santos quien llevo durante su Dirección en Obras de la comuna los trabajos adelante en el lugar.

Fue destacada la participación de la Arquitecta, Maria José Fernández y el ex Intendente Caram recibió una carta de los vecinos del lugar agradeciendo por los trabajos.

Durante la ceremonia se aclaró que hay lugares en la zona donde aun no culminaron los trabajos, se explicó que se llevaran adelante en poco tiempo.

Recordemos que en ese barrio se realizaron trabajos hidráulicos , los que benefician a miles de vecinos, se construyeron veredas, cordones cunetas, badenes y se bituminizaron las calles.

Relacionado