Con la quiniela de este lunes se conocieron los primeros sorteados para los puestos de trabajo como oficial albañil que contratará la Intendencia en el marco de las acciones que se llevan a cabo para paliar las consecuencias económicas de la pandemia por el Coronavirus.

Los Sorteos de las casi 7 mil personas inscriptas se realiza durante varias jornadas con los numeros que salen en el juego de la Quiniela de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

La Intendencia informó que el miércoles por la noche se publicará la lista con los números adjudicados para participar en el sorteo a cada uno de los inscriptos para peón albañil, comenzando el sorteo de los 110 lugares para peones con la quiniela del viernes.

El asesor de la Dirección General de la Intendencia, Miguel Irrazábal explicó el mecanismo del sorteo y aclaró las razones por las que los números a cada uno de los inscriptos se adjudicaron con posterioridad a la inscripción, que se realizó vía web.

LA LISTA DE SORTEADOS:

1) No 790 NOMBRE: ALBERTO SUAREZ

2) N.o 369 NOMBRE: BORIS ARIEL ROMERO

3) N.o 815 NOMBRE: JULIO LEONARDO DIAZ DIAZ

4) N.o 355 NOMBRE: SERGIO ARIEL PINTADO GONZALEZ

5) No 477 NOMBRE: JUAN ANTONIO XAVIER GODOY

6) N.o 049 NOMBRE: RUBEN ARIEL GOMEZ MORALES

7) N.o 594 NOMBRE: YENIFER MENDIETA

8) N.o 554 NOMBRE: CARLOS FERNANDO GOMEZ

9) N.o 382 NOMBRE: JOSE ARIEL FEDEDA NUÑEZ

10) N.o 035 NOMBRE: MIGUEL FRANCA DE SOUZA

11) N.o 362 NOMBRE: XAVIER EDGARDO COSTA RODRIGUES

12) N.o 773 NOMBRE: LUIS ENRIQUE LIMA RODRIGUEZ

13) N.o 404 NOMBRE: ELIAS CABALLERO LEMOS

14) N.o 059 NOMBRE: JOSE MARIA DA SILVA DIAZ

15) N.o 205 NOMBRE: FRANCISCO SALOME MACHADO RODRIGUEZ

16) N.o 741 NOMBRE: RUBEN DARIO GARCIA TAVEIRA

Los número 916 (primer premio), 964 (segundo premio), 950 (séptimo premio) y 927 (décimo segundo premio) quedaron vacantes en virtud que el total de inscriptos y por ende de números efectivamente participantes es de 829. Estas vacantes se adjudicaran en el sorteo nocturno de mañana 11 de agosto de 2020.

*Recursos Humanos de la Intendencia se comunicará con las personas soerteadas para continuar el tramite de ingreso.

En el sorteo nocturno de esta noche se adjudicaran otras 20 vacantes, también a través del sorteo de la Quiniela.