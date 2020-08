«NOSOTROS QUEREMOS CEDER HISOPADOS A BARRA DO QUARAI PARA QUE TENGAN CONTROLES SANITARIOS ÓPTIMOS LAS 24 HORAS»

Ante la situación epidemiológica que se está esta viviendo en Barra Do Quaraí (Brasil) y Bella Unión, la División de Ejército 3 articuló sus medios para implementar un nuevo puesto de control sanitario – migratorio. El mismo está ubicado a unos 1500 metros al ingreso a Uruguay.

El Jefe de Regimiento, Tte. Cnel. Wilfredo Correa, señaló se busca que las personas que transitan en la zona binacional cumplan con los requisitos establecidos en el cierre parcial de frontera.

Más de 40 vehículos tuvieron que regresar hacia Uruguay o hacia Barra Do Quaraí en estas últimas horas, debido a los ciudadanos que se trasladan no contaban con la documentación correspondiente.

El Jefe de Regimiento aclaró que no pueden concurrir a Brasil las personas que no sean oriundas o no presenten certificado de residencia en las ciudades binacionales.

El Ejército trabaja en coordinación con Sub Prefectura de Bella Unión y Migración.

A su vez el Dir. Dptal. de Salud Dr. Marcos Leonardi, se mostró satisfecho ante la instalación de un nuevo puesto de control, el que está brindando muy buenos resultados.

Sobre el brote epidemiológico en una escuela bellaunionense, indicó que se han efectuado más de 125 hisopados y hasta el momento todos los resultados son negativos; se aguarda el resultado de unos 15 hisopados para mañana.

La semana entrante habrá una reunión con las autoridades sanitarias de Barra Do Quaraí, en la que se estará considerando el convenio de implementación de servicios.

“Habrá que blindar a Barra Do Quaraí desde Uruguayana; con el anhelo tengan los controles sanitarios las 24 hs. debido a la gran afluencia de camiones desde esa ciudad ubicada a unos 80 kilómetros”, señaló Leonardi.

Gentileza Periodista Marcelo Bonilla

Canal 8 Bella Unión.