A través de la Unidad de Comunicación, la Intendencia Departamental de Artigas a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, informa las personas interesadas en obtener el Carné de Manipulación de Alimentos, los pasos a seguir en cumplimiento del protocolo

para la expedición del documento, ante la nueva normalidad debido a la Pandemia por Coronavirus COVID-19.

A. Solicitar agenda telefónica a través del tel. 1884 -1240

1. se agendarán a cuatro personas por día en diferentes horarios

2. el horario es de 12:30 a 17:30 hs. de lunes a viernes

B. Planta física :

1. sito en Luis A. de Herrera N.o 272 planta alta RRHH

2. es de especial interés evitar el hacinamiento de personas, manteniendo la

distancia

3. no se permitirá el ingreso de los contribuyentes a las oficinas sin tapabocas

C. Requisitos:

1. C.I vigente y fotocopia

2. comprobante de pago (0.3 UR oficina de Tributos)

3. deberán traer lápiz , goma.

