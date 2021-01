Consultamos a uno de los afrodescendientes más conocidos en Artigas sobre la situación que vive actualmente en Inglaterra el futbolista uruguayo, Edinson Cavani.

«Todos los vecinos me conocen por «El Negro Tamba», y ta!, yo no me enojo, pero se que en algunos momentos te dicen «negrito, o «negro» burlándose»

Puntualmente sobre la situación que vivió el jugador celeste, Cavani, futbolista del Manchester United quien recibió una suspensión de tres partidos y una multa de 100.000 libras (unos US$135.000), tras publicar el mensaje el 29 de noviembre que decía: «Gracias, Negrito», el referente afrodescendiente, Britos cree que el salteño lo dijo de corazón y no fue un acto de discriminación.

Recordemos que con esas palabras, el delantero, de 33 años, quería agradecerle a un amigo que lo felicitó por haber marcado ese día el gol de la victoria ante el Southampton.

El artiguense, Tamba” Britos fue muchas veces reconocido junto a su esposa, Mary de Souza»Marita» por su trabajo social y su lucha contra el racismo en Centro Poblado Pintadito y el resto del departamento.

Consultado si existe discriminación en Artigas, dijo que particularmente él no es discriminado, pero conoce a muchos que si, lo han sufrido, «Hay que saber como manejarse e ir por el camino correcto», enfatizó.