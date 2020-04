El Director Departamental de Salud, Dr. Marcos Leonardi confirmó este lunes que actualmente no existen sospechas ni casos confirmados de Coronavirus en el departamento.

El Jerarca del MSP explicó en Radio Cuareim que a pesar de que los departamentos vecinos tienen casos confirmados por suerte Artigas esta libre.

También Leonardi se refirió a las aglomeraciones de personas principalmente en locales de cobranza y pagos del departamento, aconsejó a que si no hay que salir las personas se queden en casa,, lamentó que a pesar de los mensajes de concietización continué pasando esto.

«El que puede estar en su casa, que se quede en su casa» enfatizó.

Agregó que se apela a la auto conciencia, al compromiso ciudadano.

Juan José Eguillor, Jefe de Cecoed confimó también a nuestro portal de que no existen casos hasta el momento.

Relacionado