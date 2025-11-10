EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE QUEMAS AL AIRE LIBRE Y EXHORTA A MANTENER LOS PREDIOS LIMPIOS PARA PREVENIR INCENDIOS DURANTE EL VERANO

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recordó la vigencia del decreto que prohíbe realizar quemas al aire libre en todo el país hasta el 30 de abril de 2026, y exhorta a mantener los predios limpios para prevenir incendios forestales durante la temporada estival.

En verano, el aumento de las temperaturas y las condiciones climáticas eleva el riesgo de incendios forestales en todo el territorio nacional. Según datos de la Dirección Nacional de Bomberos, durante la pasada temporada se registraron 1.554 intervenciones y se quemaron 14.237 hectáreas. Los departamentos con mayor superficie afectada fueron Salto, Artigas y Canelones.

A su vez, Montevideo, Canelones y San José concentraron el 68% de las intervenciones de Bomberos.

Más del 90% de los incendios son provocados por personas, en su mayoría por descuidos e imprudencia. Estas conductas son penadas por el artículo 206 del Código Penal, con penas de 12 meses a 16 años de prisión; por el artículo 2 de la Ley 15.896, que establece multas de entre 10 y 200 unidades reajustables; y por el artículo 90 del Código Rural, que obliga a reparar los daños y perjuicios ocasionados por quemas de campos.

Desde el Sinae se exhorta a la población a estar atenta al Índice de Riesgo de Incendio Forestal, que es difundido diariamente por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), y a reportar cualquier situación irregular al servicio de emergencias 911.

Recomendaciones

Ante el riesgo de incendios forestales y de campo, se recomienda:

• Mantenerse informado sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades.

• Respetar las disposiciones para la realización de fogones.

• Mantener el fuego controlado en forma permanente y no permitir que los niños jueguen cerca.

• Mantener siempre un recipiente con agua cerca del fuego.

• Al retirarse, asegurarse de que el fuego haya quedado totalmente extinguido.

• En los jardines, mantener el césped corto y las ramas de los árboles podadas hasta dos metros de altura.