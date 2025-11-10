La Cabaña Los Cerros de Gastón Araújo y familia se consagró ganadora de la última fecha del Campeonato Nacional de Enduro 2025, disputada sobre un exigente recorrido de 80 kilómetros en San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó.

La victoria fue alcanzada con la yegua “Bandida” y el jinete Francisco Dutra, quienes realizaron una destacada actuación que les permitió quedarse con el primer puesto y cerrar la temporada de la mejor manera.