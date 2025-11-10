La Cabaña Los Cerros de Gastón Araújo y familia se consagró ganadora de la última fecha del Campeonato Nacional de Enduro 2025, disputada sobre un exigente recorrido de 80 kilómetros en San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó.
La victoria fue alcanzada con la yegua “Bandida” y el jinete Francisco Dutra, quienes realizaron una destacada actuación que les permitió quedarse con el primer puesto y cerrar la temporada de la mejor manera.
La competencia, que reunió a jinetes de distintos puntos del país, forma parte del circuito oficial de enduro ecuestre en Uruguay, una disciplina que pone a prueba la resistencia, el entrenamiento y la conexión entre caballo y jinete.