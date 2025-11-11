El programa Procría promueve la producción de familias dedicadas al ganado vacuno y ovino en predios de entre 100 y 1.250 hectáreas. Para esta meta, especialistas asesorarán a 1.000 productores sobre manejo de campo natural. La inversión aproximada es 16 millones de dólares en cuatro años.

Con énfasis en transformar la ganadería de cría en un modelo más sostenible y rentable mediante el uso de campo natural, el Gobierno comenzó la implementación de Procría, para la promoción, innovación y apoyo técnico para familias ganaderas.