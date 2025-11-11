El programa Procría promueve la producción de familias dedicadas al ganado vacuno y ovino en predios de entre 100 y 1.250 hectáreas. Para esta meta, especialistas asesorarán a 1.000 productores sobre manejo de campo natural. La inversión aproximada es 16 millones de dólares en cuatro años.
Con énfasis en transformar la ganadería de cría en un modelo más sostenible y rentable mediante el uso de campo natural, el Gobierno comenzó la implementación de Procría, para la promoción, innovación y apoyo técnico para familias ganaderas.
La iniciativa se dirige a 1.000 productores de terneros y corderos, ubicados, en su mayoría, en las zonas del norte y este del país, donde se concentran emprendimientos con escala familiar y media en campos naturales. El alcance nacional de la iniciativa es uno de los objetivos.
El presidente del Instituto Plan Agropecuario y coordinador de Procría, Santiago Scarlato, explicó que Uruguay cuenta con conocimiento para aumentar los niveles de producción y mejorar el estado y la conservación de esos campos. Estos son dos aspectos que brindan confianza para desplegar el proyecto, aseguró.
En el mes y medio que duró la convocatoria, más de 1.700 productores confirmaron su interés por recibir asesoramiento.
Puntualmente en Artigas un centenar de productores serán los beneficiados.