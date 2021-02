Dijo además que en todas las reuniones que mantuvo intentó “ trasladar la tranquilidad a la ciudad y al departamento de Artigas de que acá está todo como estuvo siempre, todo en calma, con total tranquilidad. Lo demás son aspectos teóricos que no tienen que ver con la cuestión de bella Unión y que acá lo que queremos es tener todos la camiseta de Bella Unión puesta para atraer inversores para que venga gente para que surja este diversificación en engorde de corderos. Limons, Cannabis, horticultura ; y de esa manera mantener viva zona geográfica priviligiada que tiene Bella Unión, aumentar el potencial que ya tiene para generar trabajo para la época para el verano, cuando no hay zafra; pensar en los jóvenes. Todo eso requiere estímulos y cuando se escuchan aspectos negativos de bella Unión no hacen una buena publicidad sino que, por el contrario, cuando uno escucha desde Montevideo que se dice que van a cerrar la planta de Alur, eso no ayuda para nada.”