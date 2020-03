Tras el pedido de quedarnos en casa del Gobierno de nuestro país e inclusive la cuarentena obligatoria en otros está sirviendo,entre otras cosas, para agudizar nuestra imaginación y potenciar la creatividad. Ahora, más que nunca, los turistas podrán conocer nuestros paisajes a través de un viaje virtual.

Desde el Hotel San Eugenio explican que están comenzando una experiencia de excursiones virtuales para que la difusión de los destinos no se detenga y ya vayamos trabajando en lo que se vendrá después, explicaron.

Se aclara que no es un documental ni un programa de destinos, es una excursión! Un paseo descontracturado, informal, entretenido, donde una guía coordinadora los acompañará, no sea cosa que se nos pierda alguien en la nube y un guía local conversará con los teleturistas sobre datos curiosos, información general, anécdotas y responderá preguntas de todos!

Cada excursión es un destino del norte de Uruguay!

Te tele esperamos para que nos acompañes y te sorprenderemos enfatizan.

Mirá aquí la promo: https://www.youtube.com/watch?v=EQYsJbhKvWc&feature=youtu.be