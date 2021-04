Imagina como te sentirías si por primera vez fueras guiado de dentro hacia fuera. Todo el mundo trata de decirnos cómo debemos vivir la vida, y nuestra mente con sus programas subconscientes del pasado, no deja de advertirnos y de recomendarnos que tomemos ciertas decisiones que siempre nos llevan a la misma zona de confort.

El principal desafío no es cambiarte, ¡tú ya eres perfecto! El principal desafío es convertirte en ti mismo, en que siempre deberías haber sido…

Aprende a escuchar el susurro interior, lo que algunos llaman “intuición”, los millonarios llaman “tener olfato para los negocios”, LA VOZ DE TU ALMA que te ayudará a pasar de la personas que has venido siendo, a la persona que realmente has venido a ser. ¿Y quien has venido a ser? Conoce la verdad: VINISTE AQUÍ PARA BRILLAR, LO TIENES TODO.