El Ministerio de Ambiente oficializó la creación de las tres primeras reservas privadas del Uruguay, ubicadas en los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Maldonado, que en conjunto abarcan unas 3.505 hectáreas destinadas a conservación.

Según informó Presidencia, la resolución representa un avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales de protección de la biodiversidad y reconoce por primera vez el rol de iniciativas privadas en la preservación de ecosistemas naturales.

La reserva de mayor extensión se encuentra en las sierras de Aceguá, en Cerro Largo, y supera las 2.500 hectáreas. 𝗟𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮, 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗵𝗲𝗰𝘁𝗮́𝗿𝗲𝗮𝘀, 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗮́𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗥𝗶𝗻𝗰𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶́𝗮, 𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗼́𝗻, 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗴𝗮𝘀, reforzando la conectividad ecológica del norte del país. La tercera reserva, de 5 hectáreas, fue declarada en las sierras de las Cañas, en Maldonado.

Con estas nuevas áreas, Uruguay avanza hacia el cumplimiento de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que exige que para el año 2030 al menos el 30% de las zonas terrestres, continentales, costeras y marinas estén conservadas y gestionadas eficazmente, especialmente aquellas de alto valor ecológico.