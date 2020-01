«MI DEFENDIDO RECONOCE EL ATAQUE PERO NO TUVO INTENSIÓN DE LESIONAR A LA MUJER, ESTÁ ARREPENTIDO» …

La joven debió ser trasladada de urgencia a la

capital del país luego de perder uno de sus «ojos».

Como informáramos en ARTIGAS NOTICIAS en el día de ayer, cercano a las 13 y 30 de este sábado y en pleno centro de la ciudad, una joven artiguense, que actualmente vive en Montevideo y caminaba junto a otro joven fue brutalmente atacada a pedradas por su ex novio y otro menor que lo acompañaba según consta en la denuncia en sede policial.

Según pudo saber Artigas Noticias la mujer atacada caminaba por calle Eduardo M. Castro acompañada por un hombre cuando fueron interceptados por dos jóvenes, uno mayor y otro menor, siendo uno de ellos según las primeras informaciones el ex novio de la joven agredida.

Por los fuertes golpes la mujer perdió el conocimiento y sufrió heridas muy graves en uno de sus ojos, debiendo ser trasladada de urgencia a Montevideo.

Por su parte el joven que acompañaba a la mujer de 24 años sufrió heridas tras recibir golpes de puños.

Cabe destacar que varios testigos presenciaron lo ocurrido y en esa zona hay cámaras de seguridad.

La Fiscal dispuso luego de la audiencia en sede fiscal que se realice un corte de plazo, una prorroga de audiencia de formalización debido a que faltan pruebas.

Por su parte el abogado, Dr. Daniel Volpi dijo que su defendido reconoce la agresión, aunque explica que no tuvo intensión y aclaró que la agresión surgió luego de una provocación, «El salió a defenderse» sentenció.