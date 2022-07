La Dra. Carla Rodríguez de Almeida, informó que se encontró una solución, en principio provisora, al problema de la falta de pediatras en el Hospital de Artigas, tema de gran repercusión pública a partir de quejas de usuarios a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Entrevistada en el programa “Un Paso Más”, de radio Frontera, la Coordinadora de la Regional Norte de ASSE dijo que, tras negociaciones con FEMI (Federación Médica del Interior), se logró por tres meses “aumentar las horas presenciales de los 3 pediatras con cargos de alta dedicación en el Hospital en el sentido al que apuntamos, de que los cargos deben servir a la necesidad del servicio y lo que necesita el Hospital son más horas de pediatras presentes y es ahí hacia dónde vamos a ir, y no a las necesidades de las personas (refiriéndose a los profesionales) …Obviamente, acá juegan los intereses de todos, pero nosotros, como gestores vamos a apuntar a eso: a la necesidad del servicio. Y la necesidad del Hospital es que haya más horas de pediatras en forma presencial”, enfatizó.

Rodríguez de Almeida recalcó que la guardia de urgencia y emergencia en el Hospital siempre estuvo cubierta, “siempre tuvimos una pediatría ya sea en forma presencial de retén o contratada a través del privado, es decir, jamás quedó descubierta la guardia de pediatría del Hospital”, dijo.

La profesional también señaló que “este no es un tema que viene de esta gestión, sino que se arrastra desde la administración anterior”. En este sentido dijo que considera importante “poner en conocimiento a la población que, en la administración anterior se realizó un llamado para un cargo de alta dedicación de pediatría en el Hospital de Artigas. Para que la población tenga idea, los cargos de alta dedicación son los cargos mejor pagos, es decir, son los profesionales que por hora cobran más. Son los mejores pagos del Hospital. Es así que se hace el llamado para uno pero se terminan adjudicando tres cargos de alta dedicación en el gobierno anterior. Cuando entramos a la gestión vimos que la mayoría de las horas se hacían desde el domicilio, bajo la modalidad de retenato, y no en forma presencial, cuando en realidad esos cargos; (de alta dedicación), tienen en sus compromisos funcionales horas presenciales, es decir: se trata de que el pediatra haga guardia interna al igual que el médico general. Cuando nosotros asumimos éstos cargos habían reducido muchísimo sus horas presenciales y esto fué lo que nosotros quisimos modificar y ajustarlo a las bases del llamado por el que concursaron” relató.

Rodríguez de Almeida dijo que, después de esto “hubo una serie de renuncias de algunos pediatras, reducciones de cargas horarias avaladas por la Jefa de pediatría, aparecieron certificaciones de otros y se llegó a esta situación en la que comenzamos a tratar de que estos cargos de alta dedicación hicieran más horas de guardia interna atendiendo a la necesidad del Hospital “ Agregó que “se llegó a una colaboración pero en el corto plazo” por parte de los profesionales que se desempeñan en éstos cargos; excepto uno de ellos que estaría dispuesto a realizar más horas que las otras dos profesionales aún teniendo el mismo contrato.

Encendida defensa de la gestión de la actual dirección del Hospital de Artigas.

En la entrevista radial, la Coordinadora de la Regional Norte de ASSE defendió enfáticamente la gestión del Dr. Arion Fontoura, con un extenso detalle de lo actuado al frente del Hospital, destacando que “decir que el Hospital está mal es desconocer absolutamente la gestión actual“ mencionando que :” se creó en complementación con la Intendencia la URA (Unidad Respiratoria Aguda), la Emergencia Respiratoria, la Sala de espera respiratoria, y amplió el hall de policlínicas”, “se realizó mantenimiento de toda la fachada, techos y desagües del Hospital (con mano de obra municipal)”; “se inauguró la Sala de Anatomía Patológica”; “se reformó e incorporó un nuevo sillón Odontológico en las policlínicas odontológicas”; “se inauguró el Servicio de Gastroenterología que permite realizar los estudios en el Hospital sin necesidad de traslado ni compra de servicios”; “se reestructura y realiza el mantenimiento de la Farmacia, comenzando con la entrega de medicación crónica a domicilio y para pacientes COVID +, así como la incorporación de otra ventanilla exclusivamente para pacientes respiratorios”; “se realizan mejoras en la calefacción, etc, del sector de policlínicas”; ·se incorpora 1 tomógrafo de última generación y se realiza mantenimiento del Servicio de Imagenologia así como reestructura para su mejor funcionamiento”; “se incorpora una nueva Ambulancia 0 km que se suma a la recibida anteriormente”; “se realizan jornadas de oftalmología, quirúrgicas oftalmológicas y dé mamografías dando asistencia entre todas a más de 800 usuarios con diferentes necesidades”; “se adjudica la Sede del Hospital de Ojos del Norte, siendo la sede con mayor número de cirugías realizadas del interior”; “se comienzan a desarrollar en el Hospital cirugías altamente especializadas (ortognáticas)”; “e gestionan; (mediante presentación de proyectos), y reciben importantes donaciones en equipamientos, a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para fortalecer la atención pediátrica y cirugías oftalmológicas”; “se asiste en complementación con la Intendencia y MIDES, a las personas evacuadas por la creciente del Río Cuareim así como a los abuelos del Hogar de Anciano desalojados”; “se aumentan las líneas de atención telefónica y se torna accesible la oficina de atención al usuario trasladándola a la Planta Baja”; “se trabaja en complementación con la Intendencia; en la construcción de una nueva sala de internación con salas con 2 camas y baños independientes, financiada por la Región Norte de ASSE”, detalló.