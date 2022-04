«Hola, soy Claudio, el juez que estuvo escuchándote el día que tu fuiste al juzgado», comenzó escribiendo el magistrado. «Si bien tu no me viste, estuve muy atento a todo lo que me dijiste. Quiero decirte que sos una niña fuerte y que lamento mucho lo que te pasó. Quiero que sepas que esto del juzgado terminó y tu papá, quien te lastimó, va a estar un tiempo en la cárcel y no te volverá a lastimar», continuó el magistrado.