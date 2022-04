Fernando vive en Centro Poblado Pintadito, a unos 7 km de la ciudad de Artigas y está cursando segundo año de Magisterio. Para poder estudiar dibuja mandalas y personajes de ficción y con la ayuda de su hermana los vende a través de redes sociales.

Lo visitamos y nos contó sobre su lucha diaria, «muchas veces me duele la espalda y los pies», pero confesó que hace este sacrificio para poder continuar estudiando.

«Cuando llegué a esta etapa de mi vida me di cuenta de que no contaba con dinero para poder ir a una facultad, o poder hacer lo que realmente me gusta que es estudiar dibujo, por tal motivo decidí hacer magisterio que me queda cerca y son menos gastos», enfatizó.

También hablamos con su hermana; Matilde muy orgullosa, contó que la deja muy feliz ver el sacrificio que hace su hermano, «Somos uno, lo amo», dijo.

Relató que Fernando llega muchas veces tan cansado que se queda dormido vestido.