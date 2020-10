Pese a la pandemia y con un protocolo especial durante las tres jornadas, la Asosiación Agropecuaria de Artigas volvió a demostrar este fin de semana que la Expo Chiflero es una de las más importantes del interior del país y la más destacada en el norte, tanto por el nivel de las cabañas que participan como por la cantidad de reproductores que se comercializan.

BOVINOS

Anoche se realizó la venta de los toros, colocándose los únicos dos ejemplares Shorton, de cabaña Santa Inés (Salto) a U$S 1800 cada uno. Luego de vendió el Copa de Honor Hereford, de Magdalena de los Tordos, en U$S 4000 y los otros dos toros del mejor lote a 3050 dólares cada uno. . De la numerosa raza Angus, el Segundo Mejor Toro de la Exposición, de “La Colorada” de Morixe, se colocó en U$S 3000, y tres toros del Segundo Mejor Lote a U$S 2700 cada ejemplar,

Con un volumen de más de 45 toros en la raza mas numerosa en bovinos fue la Aberdeen Angus, claramente fue destacada por el jurado debido a su cantidad y calidad de genética.

En el Puro controlado, el mejor lote fue el brete 10 de La Colorada de Germán Morixe, del cual salió el tatuaje 2874 como el mejor ejemplar. En tanto en el Puro de Origen, el Lote Especial PO fue expuesto por Los Tordos S en C, con el tatuaje 2040 como el mejor toro.

En el pedigree el Mejor lote de Hembras fue expuesto por la cabaña artiguense Maria Isabel, del Ing. Agr. Luis María Dos Santos, premiándose al tatuaje 289 de la misma cabaña, una vaca parida, como la mejor hembra de la muestra.

En los toros, el brete 16 de La Magdalena de los Tordos fue el Mejor Lote de la Muestra, saliendo de allí el tatuaje 1808 un toro colorado como el toro copa de la muestra. El Segundo Mejor Lote fue el brete 3 de La Colorada de Morixe y el Tercer Mejor Lote, el brete 5 de Maria Isabel de Luis Maria Dos Santos de donde sale el tatuaje 336 como el tercer mejor toro. En el caso del segundo mejor toro fue expuesto en el brete 4 de La Colorada de Morixe.

En Polled Hereford se premió el brete 1 como el mejor lote, perteneciente a La Magdalena de Los Tordos, en tanto el mejor toro fue el tatuaje 1017 del mismo lote.

En Limousin, una raza no muy numerosa en la zona se presentaron los toros de una sola cabaña: la salteña «La Quesería» de Alberto Secco, donde el Mejor Lote fue el Brete 14 y el Segundo Mejor Lote el brete 15, ambos de la misma cabaña. El tatuaje 1750 fue elegido el mejor ejemplar de la muestra.

MUY BUENAS VENTAS Y EXCELENTE NIVEL GENÉTICO EN OVINOS

Las ventas de reproductores ovinos, a pesar de estar lejos de la encarnerada y con el panorama actual del mercado lanero, continúan siendo muy buenas para los cabañeros que participan año a año de la Expo Chiflero en Artigas.

En este sentido se comercializaron 21 reproductores Merino Australiano de pedigree, con valores que fueron desde US$ 600 a US$ 1.400, con un promedio de US$ 1.091, el PO se vendió entre US$ 750 y US$ 1.200 y con US$ 930 de promedio. Al final del merino, los carneros de campo se pagaron a US$ 385 de promedio.

En el Corriedale se vendieron 10 reproductores, con el pedigree en US$ 500, el PO en US$ 450 y los carneros de campo se colocaron entre US$ 250 y US$ 300, con US$ 280 de promedio.

Luego en la raza Ideal se vendieron a US$ 750 el pedigree y entre US$ 600 y US$ 700 los PO. En el texel se vendieron dos carneros de campo en US$ 300 y un Ile de France también en US$ 300.

Se destacó la presencia de cabañas de primer nivel a nivel nacional, como La Magdalena, El Araza, Los Arrayanes y La Asturiana.

En Texel los jurados premiaron como Gran Campeona Hembra al ejemplar expuesto por Santa Marta de Mataojo Srl.

En la raza Ile de France también se presentó un solo ejemplar que fue premiado como Gran Campeón, expuesto por Datirco SRL.

La Loma de Nacimento presentó los mejores Merilín

Merino se consolida como la raza con mayor participación, este año con mas de 20 ejemplares de 5 cabañas.

La Gran Campeona Hembra y el Gran Campeón Macho PO Poll Merino Australiano fueron expuestos por La Magdalena de Los Tordos S en C.

En el pedigree, los mejores animales los presentaron La Asturiana de Tafernaberry Paniza en Hembras y La Magdalena de Los Tordos S en C en machos.

En el astado la Gran Campeona y el Gran Campeón PO fueron presentados por La Magdalena de Los Tordos S en C, mientras que el pedigree la Gran Campeona Hembra la presentó también la cabaña salteña, La Magdalena de Los Tordos y el Gran Campeón Macho lo presentó El Araza de Suc. de Arturo Aguerre.

EQUINOS (Raza Criolla)

En una pista con pocos animales, pero con un importante nivel de morfología, la mejor hembra fue expuesta por el criador riverense Raúl Posada Casadei, en tanto que el mejor macho lo expuso Gabriel Riani de Cabaña Macedo de Artigas.

(Agradecemos también las informaciones aportadas por los periodistas: Luis Silva (radio Tabaré – Diario Cambio) y Carlos María Báez (Viva Fm – radio Rural)