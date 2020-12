Hoy lunes, vamos a poder ver un eclipse solar en nuestro país

El eclipse solar comenzará a las 12:09, tendrá su máximo a las 13:37 y terminará a las 15:03

El eclipse en nuestro país NO será total, será parcial y el disco solar se cubrirá aproximadamente un 75%, por lo que al no ser total, no se oscurecerá todo, pero si brillara menos de lo normal en su punto máximo.

Se aconseja, NO ver directamente al sol, ya que esto causa daños en nuestros ojos, una de las formas es con un telescopio o binoculares que tengan FILTRO SOLAR.

Otra forma es alzando un colador, la luz solar pasará entre los agujeros y se proyectará la sombra del eclipse

Pueden visitar la página del OALM (observatorio astronómico de nuestro país) para seguir sus recomendaciones e información.