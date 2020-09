A través del abogado que las representa y mediante un comunicado público, las Escribanas Elita Volpi y Sheila Méndez se expresaron públicamente sobre la información publicada ayer domingo por el diario El País sobre una denuncia patrocinada por el abogado y ex diputado riverense Fernando Atraújo sobre una presunta estafa millonaria en la esfera familiar privada en la ciudad de Artigas.

En su escrito a la opinión pública el asesor legal de las escribanas artiguenses, el Dr. Luis Fletcher, enfatiza en “la absoluta falta de responsabilidad penal y/o civil de las Escribanas Volpi y Méndez sobre los hechos relatados”.

Dice además que “se evaluará presentar ante el Ministerio Público una denuncia por difamación y demandarla civilmente para que repare los daños causados por sus infundados dichos” y que “se espera una pronta resolución de la investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio Público, para que cese la calumnia y triunfe el derecho y la justicia”.

Este es el texto del comunicado hecho público esta mañana:

Lunes, 7 de septiembre de 2.020.

En mi calidad de letrado defensor de las Escribanas Elita Volpi y Sheila Méndez y a raíz de lo publicado en Diario El País del pasado Domingo, expreso:

1)- Los hechos relatados en el matutino son objeto de investigación por la Fiscalía Letrada de 1º Turno de Artigas a cargo del Dr. Hermes Antunez, no existiendo actuación judicial alguna, dando cuenta desde ya las inconsistencias de lo allí relatado.

2)- La actuación de las Escribanas se limitó a documentar negocios jurídicos previamente concertados por las partes, no teniendo vínculo alguno con los efectos de los mismos.

3)- En la investigación administrativa en curso, ya se acreditó el conocimiento y entendimiento de la denunciante sobre los alcances y efectos de los negocios realizados (una cesión de derechos hereditarios y una promesa de renta vitalicia que le genera un ingreso de US$ 5.000 mensuales).

4)- La actuación profesional cesa luego del negocio. El cumplimiento de los mismos es responsabilidad exclusiva de las partes, las que cuentan con la tutela jurisdiccional necesaria para hacer cumplir las obligaciones asumidas en los distintos actos jurídicos.

5)- Los operadores del derecho estamos expuestos y sometidos, como corresponde, al control administrativo y jurisdiccional de nuestro accionar. Se ha colaborado con la investigación, aportando medios de prueba que controvierten lo expresado en la denuncia y acreditan la absoluta falta de responsabilidad penal y/o civil de las Escribanas Volpi y Méndez sobre los hechos relatados.

6)- Se tiene plena confianza en la diligencia y buen tino del Dr. Antunez para que, atento a los mencionados medios de prueba, se proceda al archivo de la denuncia infundada presentada a las citadas profesionales.

7)- No se comparte la actitud adoptada por la denunciante, al promocionar públicamente su denuncia, lo que se trata claramente de una medida de presión mediática, procurando infundir temor y manchar públicamente a profesionales de contrastada trayectoria como lo son ambas Escribanas. Las actuaciones aún se encuentran reservadas, ya que, repetimos, se trata de una investigación administrativa en la órbita del Ministerio Público.

8)- Como consecuencia lógica del irresponsable accionar de la denunciante, se evaluará presentar ante el Ministerio Público una denuncia por difamación y demandarla civilmente para que repare los daños causados por sus infundados dichos.

9)- La Esc. Volpi y la Esc. Méndez tienen la tranquilidad de conciencia del que actúa conforme a derecho, habiendo probado ya haber ejercido su oficio con la debida diligencia, documentando lo acordado y solicitado por las partes.

10)- Se espera una pronta resolución de la investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio Público, para que cese la calumnia y triunfe el derecho y la justicia.

Dr. Luis Fletcher.

Foto Archivo- Abogado de la denunciante, Dr. Fernando Araújo