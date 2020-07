El ex canciller y líder del sector colorado Ciudadanos Ernesto Talvi anunció su renuncia tanto a su cargo en el Senado como a la política en general, según anunció a través de un comunicado. «He decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo», indicó.

«Es una decisión de vida. Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto: liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público», indicó Talvi.