Según informa Telemundo, El presidente electo respaldó a Pablo Caram y no quiso opinar sobre el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Caram, que busca ser reelecto como intendente de Artigas, será citado por Fiscalía y deberá declarar luego del feriado de Carnaval.

Al ser consultado por Canal 12, el futuro mandatario dijo, «Ya ha hablado al respecto la Jutep, no me corresponde opinar. Qué opino sobre el tema de fondo, es conocido cuál es mi respaldo al intendente Caram.

