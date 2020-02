CABILDO ABIERTO VOTARÁ BAJO EL LEMA»PARTIDO NACIONAL»

Raul Arralde, el Crel. (R) Roque Moreira Salgado y el Ex Intendente Pablo Caram disputarán el sillón comunal de cara al mes de mayo.

A pesar del calor decenas de blancos se congregaron en la departamental nacionalista donde hubo varios acuerdos para alcanzar los convencionales de los ahora candidatos que a traves de la elecciones de octubre no habían llegado al numero requerido.

Tras una votación ágil fueron proclamados Raul Arralde hombre de la linea del Diputado, Mario Ayala, el Crel. Roque Moreira Salgado, bajo el lema Partido Nacional pero representando a Cabildo Abierto y el líder y favorito según varias encuestas, eL ex Intendente Pablo Caram.

Los tres candidatos estuvieron de acuerdo en trabajar en pro del partido para mantener la intendencia nacionalista en el departamento.