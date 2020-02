A través de las redes sociales el ex Intendente Colorado, Carlos Signorelli anunció que se alejará de la actividad política.

El mensaje está acompañado por un emotivo video.

UNA PAUSA!!!….Después de pensar y meditar, porque sin duda alguna debía ser una decisión personal, he llegado a la conclusión de que llegó el momento de hacer una pausa en mi vida política. Decisión que por cierto me ha costado mucho ya que he dedicado la mitad de mi vida a esta causa. He vivido la política de forma apasionante, pero la vida es mucho más que eso. No seré candidato a la lntendencia como algunos querían….pero hoy empiezo una nueva etapa, alejado de todo y dedicándome a mi familia. Hoy he dado un paso adelante y con mucho optimismo. Ha sido un orgullo haber trabajado incansablemente por Artigas y haber estado acompañado siempre por ustedes, por la familia de la 1530, cosa que jamás olvidaré. Gracias por tanto….simplemente gracias!!!

