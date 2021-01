Esta particularidad tiene un «tope», ya que no podremos «reciclar» los calendarios eternamente ¿el motivo? los años bisiestos.

Sin embargo, en el calendario gregoriano que usamos, no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Entonces, 1900 no fue un año bisiesto, 2000 sí fue un año bisiesto, mientras que 2100 no será un año bisiesto. Ahora estamos en medio de una larga secuencia ininterrumpida de años bisiestos de 490 a 2096, pero luego, en 2100, el ciclo del calendario de 28 años se romperá».