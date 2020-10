Los primeros casos detectados de aftosa en Artigas fueron en cerdos. En esa ocasión se aisló la zona, creándose una zona de exclusión de cinco kilómetros, al tiempo que las escuelas de la zona no dictaban clases. La misma noche en que se detectó el foco se eliminaron 64 bovinos y once porcinos, después se procedió a terminar en los días subsiguientes a cuatro mil lanares y 1.700 vacunos. En la ocasión, el presidente Jorge Batlle dijo: “Esto no puede ser gratis” y acusó al propietario del campo (conocido como “Ique” Arbiza) de ingresar de contrabando desde Brasil ración para los cerdos, lo que habría traído el mal. Esto nunca se comprobó y para muchos el virus ingresó al campo de Arbiza, pero a través del río Cuareim Inmediatamente el gobierno suspendió las exportaciones de carne a todo el mundo e incluyó en la segunda ley de urgencia una disposición que castigaba con prisión cualquier violación a las disposiciones que afectaran el estatus sanitario del país.