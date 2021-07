De acuerdo a lo expresado en la web del BPS, “están incluidos quienes sin reunir los requisitos al 28 de febrero de 2021, sí lo hicieran al 31 de julio de 2020, siempre que no estuvieren comprendidos en ninguno de los otros órdenes al 28 de febrero de 2021”.

Por otro lado, también deberán votar las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación salvo excepciones, agregó el sitio, que estén inscritas ante el organismo al 28 de febrero de 2021 y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio. “Se incluyen en este padrón las empresas que si bien no cumplen las condiciones anteriores al 28 de febrero de 2021, las verifican al 31 de julio de 2020”, acotó.

Las personas que no votan serán los contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, así como titulares de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción.

¿Quiénes no votan?

El BPS anunció que las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades, deben designar un “mandatario” o un “apoderado” para que vote en estas elecciones.

En tanto, un mismo mandatario podrá votar por un máximo de diez empresas, agrega el sitio. Además, podrá ser un extranjero que no tenga Credencial Cívica y en este caso, se deberá indicar su número de cédula de identidad y el domicilio de residencia.

Los extranjeros jubilados y pensionistas, así como trabajadores o empresas unipersonales que cumplan con las condiciones pero que no tengan credencial cívica podrán votar con la cédula de identidad.

Personas que no están en el padrón electoral

Multas por no votar

Para los jubilados y pensionistas que no voten, la multa será igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales, agregó el BPS. Para los trabajadores es igual, pero en caso de no pagarla, su empleador será “responsable solidariamente”.