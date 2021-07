Con el paso del tiempo, la sociedad ha cambiado su manera de pensar. Antes las mujeres tenían la obligación de casarse y tener hijos, pero ahora las cosas son muy diferentes. En siglos pasados era normal creer que toda niña quería convertirse en madre en algún punto de su vida, pues «para eso habían nacido»; sin embargo, un movimiento llegó a cambiar esos pensamientos porque no, no todas quieren ejercer la maternidad.

El movimiento «childfree», o «libre de hijos» en español, tiene a varías mujeres en su grupo, inclusive artiguenses.

«Childfree» se refiere precisamente a eso, un movimiento a favor de no tener hijos por elección propia. Personas y parejas de todo el mundo toman esta decisión mayormente por dos razones: primero, no quieren dedicar tiempo, dinero o energía en la crianza y, la otra, desean frenar la sobrepoblación y contaminación. Tampoco quieren que un bebé pase por un mundo donde cada vez en más difícil vivir debido a los problemas sociales, ambientales y financieros.

El movimiento tiene colectivos por todo el mundo, los cuales se volvieron el refugio de cientos de personas que piensan igual respecto a no tener bebés. En ellos se dan consejos y apoyo a los miembros donde resaltan que no es nada egoísta pensar en no ejercer la maternidad o paternidad y alientan a que los miembros vivan su vida como mejor les parezca.

Una de las medidas más populares dentro del «childfree» es optar por la esterilización, un procedimiento que no era tan común antes y que desde un periodo corto se volvió lo mejor para evitar el embarazo. La realidad es que no todos tienen ese instinto de querer ser padres algún día y eso está bien, incluso celebridades como Jennifer Aniston o Renée Zellweger adoptaron la idea de no tener hijos y son felices con su decisión.