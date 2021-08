“UN PRODUCTOR PUEDE PERDER MÁS DE 50 DÓLARES POR HECTÁREA POR ESTA MALEZA.”

Artigas Noticias conversó de varios temas con , Javier Fernández, técnico de la Regional Norte del Instituto Plan Agropecuario (IPA). Fernández se mostró optimista por el descenso de casos y la posibilidad de a poco de poder comenzar con la presencialidad en las diferentes actividades del Plan Agropecuario. El Plan Agropecuario desarrolla la capacitación de forma flexible, como contribución de una política para la construcción de capital social y de desarrollo sustentable de los productores ganaderos. Es diseñada año tras año, a medida de las necesidades de sus usuarios de acuerdo a los cambios e innovaciones que surgen en el sector, este ultimo tiempo fue especial , por la pandemia, sostuvo el Técnico artiguense. “En estos días comienza el curso de maquinaria, ya tenemos 80 inscriptos, hay un interés grande por la capacitación”, enfatizó. El Plan Agropecuario brinda varios cursos por año, “En muchos de ellos no precisan los estudiantes llevar materiales, inclusive se les entrega la ropa de trabajo”, Fernández enumero varias de las posibilidades, por ejemplo; cursos de inseminación en ovinos y bovinos, esos son los más destacados, también esta el curso del manejo de pasto y ganado, cursos varios de maquinaria, para predios ganaderos, cursos de gestión, de doma, de doma racional, entre otros. “Se piensa en poco tiempo realizar un curso de formación de operarios ganaderos, que seria una especie de curso para peones rurales, explicó. Al ser consultado sobre el despoblamiento de la zona rural, el Técnico dijo que muchos jóvenes se van encandilados con las luces de la capital , pero sostuvo que lo que se tiene en el campo, es algo espectacular, hoy en día las condiciones de comodidad están mejorando en el interior profundo de la campaña”, dijo. Desde el PLAN AGROPECUARIO, se busca contribuir al desarrollo sostenible e innovador de la producción ganadera y sus productores, principalmente de los pequeños y medianos, para mejorar su situación económica, familiar y humana, mediante capacitación, extensión, generación de información y articulación con otras instituciones, explicó. Cuando uno habla en Artigas de Capim Annoni lo asocia claramente a Javier Fernández, como uno de los abanderados en el norte. “El Capim Annoni sigue avanzando y la preocupación de los productores se acentúa, Al Capim Annoni se le conoce como una invasora silenciosa, porque, según explicó el técnico “es parecida a varias especies del campo natural. Eso hace que muchas veces el productor no la detecte cuando está presente dentro del predio y se expande”. El Capim Annoni (Eragrostis plana) es una maleza que ingresó al Uruguay a través de la frontera con Brasil, siendo identificada por primera vez en el año 80 en Cerro largo. Desde entonces, esta planta invasora ha colonizado caminos y rutas, ya que su semilla es transportada en la rueda de los vehículos, animales que van de una zona a otra, cursos de agua, por viento, etc. Esta planta es una gramínea muy agresiva que se caracteriza por producir un alto número de semillas (10.000) que mantienen su poder de germinación hasta por 10 años. Se caracteriza por crecer en matas y ser poco apetecida por los animales, debido a sus hojas duras y su bajo valor nutritivo. Perjudica a los animales ya que desgasta su dentición de manera prematura y debido a sus características alelopáticas, disminuye la producción del campo natural. Fernández también explicó sobre los proyectos y el trabajo en conjunto con la Intendencia Departamental y con la Diputada, Valentina Dos SANTOS ; “Trabajamos codo, a codo”, “Nos gusta trabajar en pro de la gente”, destacó.