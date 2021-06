La joven cantautora artiguense lanzó hace pocas horas su nuevo tema, «Fallas y Grietas».

«Es el primero de los temas del nuevo CD que estoy preparando, el mismo tendrá covers y temas propios, muchos de ellos hablarán de mi vida» , explicó Analia.

La ex finalista de Got Talent Uruguay también contó sobre su faceta como fotógrafa social, explicó que actualmente el rubro de la música y el de la fotografía no atraviesan su mejor momento debido a la pandemia, «Estamos esperando que todo esto pase», contó.