El hemisferio sur aún se encuentra oficialmente en el invierno astronómico, pero, en la práctica, la atmósfera ya presenta paulatinamente un patrón primaveral con gran variación térmica, advierte MetSul.

La última ola de frío de este invierno fue histórica y bajó la temperatura en una extensa zona. Desde entonces, la humedad y la inestabilidad quedan atrapadas entre Uruguay y Rio Grande do Sul debido al gran bloqueo atmosférico que cubre la mayor parte de Brasil y no ha permitido la llegada de una masa de aire polar que favorece una secuencia de días secos y helados.

Sin embargo, a principios de la próxima semana, ese escenario cambió.Los modelos numéricos indican el avance de una masa de aire polar que tendrá una acción muy corta y que provocará un descenso de temperatura y frío con potencial de heladas en algunos puntos.

Un sistema de alta presión con un centro de 1.028 hPa viajará por Uruguay y Rio Grande do Sul entre el lunes y el martes. La temperatura comenzará a bajar a partir de la tarde del lunes con sensación de frío por el viento persistente en el cuadrante sur.Las mínimas del lunes se dan en la noche, al final de la jornada.

El amanecer más frío de la semana será el del martes con marcas muy bajas.

El aire seco y la bajada de temperatura aumentan el riesgo de formación de heladas, especialmente en nuestro país.

Vía: MetSul.

Relacionado