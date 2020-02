«LO QUE SUCEDIÓ ENTRE 1973 Y 1985… NO LE QUIERO DECIR DICTADURA PORQUE NO SE ME ANTOJA»

El padre de la futura ministra de Vivienda Irene Moreira y suegro del senador Guido Manini Ríos, participó de una entrevista en Desayunos Informales de Canal 12 este martes.

Para Moreira, candidato a intendente por Artigas, padre de la futura ministra de Vivienda Irene Moreira y suegro del senador y excomandante en jefe del Ejérito Guido Manini Ríos, lo que sucedió en Uruguay entre 1973 y 1985 fue un gobierno de facto. Moreira afirmó que no le gusta llamar dictadura a ese período de la historia del Uruguay y que «es una buena pose hablar de dictadura». «No le quiero decir dictadura, porque no se me antoja. Me parece más técnico gobierno de facto. Me siento más cómodo», agregó. «Yo he visto persistentemente cambios en el mundo, en el país, hay un porvenir (…) acá sistemáticamente como teniendo ojos en la nuca, se sigue hablando de dictadura y yo digo gobierno de facto», insistió. «Yo soy bastante cuidadoso de las expresiones en el sentido de la palabra. (…) ¿Cuál es la posición mía? Yo siempre digo gobierno de facto, lo fue. No había elecciones. Era un gobierno de hecho. El candidato de Cabildo Abierto bajo el Lema, Partido Nacional, consultado sobre su opinión de la gestión del actual intendente blanco Pablo Caram, dijo, que es amigo y que su estilo político no es el de «destrozo sistemático del adversario o competidor».