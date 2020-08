Gran movimiento en calle Garzón a la altura de Río Branco en el edificio de la Corte Electoral debido a la entrega de las hojas de votación de los diferentes candidatos del departamento.

Como informamos en su momento, la Corte Electoral, en acuerdo del 24 de junio de 2020, estableció el procedimiento para dar cumplimiento a lo prescripto en la Circular 10.856 (Reglamento para las Elecciones Departamentales que se realizarán el 27 de setiembre de 2020), en relación con el soporte informático de las nóminas de candidatos que integran las hojas de votación.

Desde el 6 de agosto, las autoridades nacionales de los partidos políticos y las agrupaciones nacionales y departamentales pueden ingresar al sistema de nóminas y realizar el registro de las hojas de votación ante las Juntas Electorales.

PROTOCOLO PARA DÍA DE VOTACIÓN.

Tapabocas.

Será obligatorio su uso tanto para los integrantes de la mesa como para los votantes y delegados de los partidos políticos. Al votante que no tenga tapabocas se le dará pero el voto es obligatorio de modo que si no llegara a

haber la persona votará igual.

Guantes.

Los miembros de las mesas utilizarán guantes y no tocarán la credencial ni los sobres de votación. Se le pedirá al votante que deje la credencial en la mesa y luego que tome el sobre y lo coloque en la urna.

Desinfección.

Antes y después de entrar al cuarto secreto, los votantes deberán higienizarse las manos con alcohol en gel y también habrá alcohol líquido en todos los circuitos.

Distanciamiento.

No está previsto que haya mayor cantidad de circuitos pero sí locales más amplios para contribuir al distanciamiento físico recomendado de metro y medio a dos metros entre persona y persona.

Guía para el votante departamental:

Horario: De 8 a 19.30 con tolerancia hasta 20 horas para las personas que se encuentren adentro de los local.

Credencial o cédula. Para votar se necesita la credencial vigente. Se puede votar sin credencial presentando la cédula y si se recuerda el número de la credencial. Quien no vota por motivos de enfermedad o por no estar en el país deberá presentar justicativo ante las juntas electorales para evitar la multa. Edad. Las elecciones son obligatorias y no hay límite de edad, si la persona se encuentra en las condiciones físicas para desplazarse.