Reunido el CECOED, en carácter de reunión virtual (zoom), con fecha 24 de Marzo de 2021, el mismo en forma unánime resuelve:

No autorizar las siguientes actividades, hasta el lunes 12 de Abril del corriente año, inclusive:

• Toda actividad deportiva de contacto físico que genere aglomeración (fútbol en todas sus categorías), sean ellas de carácter profesional, amateurs o recreativas.

• Pubs, boliches, whiskerías, y/o similares.

• Gimnasios y actividades en clubes deportivos.

• Todas aquellas actividades deportivas y/o sociales que se realicen en Camping.

• Se recalca la suspensión de fiestas y eventos.

• Actividades ecuestres, sean ellas hípicas, raid, etc.

• Actividades de automovilismo, motociclismo o ciclismo.

• Actividades que se realicen en chacras de alquiler.

• Actividades deportivas en Frontón Municipal.

Actividades restringidas:

• Los locales 24 horas a nivel departamental, deberán cerrar a la hora 00:00, quedando así también inhabilitados los pequeños comercios que se dediquen a la venta de artículos varios (almacenes).

• Restaurantes y pizzerías hasta la hora 00:00

• Locales de Casino del Estado hasta la hora 00:00

• Actividades recreativas en Áreas verdes o plazas hasta la hora 22:00. Para el estricto uso de familias dentro de su respectiva burbuja familiar.

• No estará autorizado el estacionamiento en zona ¨by pass¨: El mismo será vallado y encintado.

Se exhorta a no viajar a otros departamentos con el fin de reducir al máximo la movilidad

Se recalca que acorde al Decreto No.114/020, el Ministerio del Interior estará facultado a disolver aglomeraciones de todo tipo.