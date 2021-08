La diputada Valentina dos Santos defendió en la Cámara de Diputados el compromiso del Gobierno Nacional de mantener y potenciar el proyecto sucro alcoholero de Bella Unión. La representante de nuestro departamento desmintió tajantemente expresiones de representantes de la oposición que minutos antes, en la sesión en la que se discutía el presupuesto, habían acusado al Ejecutivo de querer desmantelar a Alur. Dos Santos detalló acciones concretas del gobierno en apoyo al sector en lo que va del presente periodo de gobierno y las comparó con las del gobierno anterior, mencionando “el despilfarro”, como el del boniato dulce que nunca funcionó, “otro monumento al desperdicio del dinero público que costó 700 mil dólares y hoy es una chatarra”. También, y en referencia a la administración anterior, dijo que Alur se había transformado “en un comité, acomodando a gente”. “Eso sí es lo que no queremos”, enfatizó. “Nosotros no entendemos Bella Unión si no es con la caña de azúcar”, dijo la diputada. Dos Santos.