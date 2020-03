«MUCHA GENTE ESTÁ PREOCUPADA PORQUE EL INTENDENTE NO APARECE PÚBLICAMENTE, YO ESTOY DANDO EL EJEMPLO DE QUEDARME EN CASA Y NO POR ESO DEJO DE HACER MI TRABAJO»

«Lo que yo estoy haciendo es trabajar, no estoy para hacer política»

El Jefe Comunal de 73 años en una extensa nota con la Unidad de Comunicación de la Intendencia explicó que nunca dejo de trabajar por los vecinos de todo el departamento.

Debido a que se encuentra en una edad, de la llamada de riesgo, desde el primer día trasladó su despacho a su domicilio particular.

Vázquez aclaró que nada cambia que no se «muestre» públicamente debido a que todas las necesidades de los vecinos vienen siendo atendidas por la comuna.

Enumeró los trabajos que se llevan adelante en las áreas de alimentación y salud entre otros.

Tambien enfatizó que no esta para hacer política y si para trabajar, «Lo que yo estoy haciendo es trabajar, no estoy para hacer política» sentenció.