SU EX ALIADO POLÍTICO SE HABRÍA APROPIADO DE UNA CAMIONETA.



El edil colorado, Francisco Bandera – que en la última elección obtuvo 250 votos y que cobró notoriedad por sus constantes denuncias de presunta corrupción en el Gobierno Departamental – fue denunciado penalmente por el candidato a Intendente de su propia fuerza política, y su ex sector dentro del Partido Colorado, Renato Sambucetti.

El producto agropecuario y líder de Ciudadanos en Artigas, dijo que le solicitó en reiteradas oportunidades y sin éxito la devolución del vehículo, además del pago de los impuestos correspondientes, obligaciónes que sigue cumpliendo Sambucetti a pesar de no poder usufructuar de un bien que le pertenece.

Renato Sambucetti dijo que ante esta situación no le quedó otra opción que la de denunciar penalmente a Bandera ante la Fiscalía de Bella Unión.